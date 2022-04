Podistica San Salvo protagonista a 'CorriAMO per la Ricerca'

Un bel gruppo della Podistica San Salvo, capitanato dal presidente Michele Colamarino, protagonista a ‘CorriAMO per la Ricerca’, iniziativa tra sport e solidarietà con sostegno all'Airc per la ricerca sul cancro, organizzata dalla sezione vastese dell'associazione assieme alla Podistica Vasto.

Al link che segue articolo e foto della manifestazione tra sport e solidarietà andata in scena stamattina nel centro di Vasto con raduno e partenza in piazza Rossetti.

https://www.histonium.net/notizie/sport/58875/vince-la-solidarieta-a-corriamo-per-la-ricerca