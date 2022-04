Iniziato un nuovo campionato per il pilota di San Salvo Agostino Di Francesco

È iniziato un nuovo campionato di velocità italiano per Agostino Di Francesco, pilota di San Salvo, che quest'anno sale di categoria e cilindrata passando da una 300, condotta nei 2 anni precedenti nel Trofeo R3 Cup con ottimi risultati, alla Classe Regina, la 600 conducendo una Yamaha R6 e come sempre supportato dal Team Bike & Motor di Fratelli Alessandro e Stefano Mazza.

La prima tappa di campionato si è svolta nel circuito di Cremona, una pista molto tecnica e veloce dove far correre una 600 è cosa molto impegnativa. Agostino, però, ha dimostrato di essere subito veloce anche se pochissima é la sua esperienza in sella ad una 600, riuscendo a guadagnare in qualifica la sesta posizione. Purtroppo un violento temporale che si è abbattuto sul circuito dalla serata del sabato e che è continuato fino alla domenica mattina ha costretto Agostino ad entrare, per la prima volta nella sua vita, in gara con le gomme da pioggia. Nonostante tutto il giovane pilota sansalvese nei due giri di warm up dimostra subito un buon feeling con il suo mezzo e dopo lo start dalla sesta posizione in pochi giri riesce a prendere il comando della gara riuscendo a staccare al quinto giro di ben 2 secondi il pilota che lo seguiva. Sfortunatamente poco dopo Agostino perde l'anteriore in una curva lenta a destra ed è costretto al ritiro. Resta un po' di delusione e la consapevolezza che con un po' di esperienza in più forse le cose sarebbero andate meglio. Ma Agostino non si arrende ed è pronto a rifarsi a Misano nel weekend tra il 11 e 16 maggio dove arriverà con tutta la determinazione e l'entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono.