Il San Salvo vola ai play off

Quinto posto finale in classifica, al termine del girone C del Campionato di Promozione, e qualificazione ai play off per il San Salvo.

La squadra di mister Ilyas Zeytulaev stacca il biglietto per l'accesso agli spareggi per il salto di categoria in Eccellenza vincendo di misura, 1-0, l'ultima partita giocata tra le mura amiche, al ‘Tomeo’ di via Stingi, contro la Val di Sangro.

Gara a porte chiuse, con i tifosi biancazzurri presenti in massa all'esterno dell'impianto sportivo e che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio e calore, festeggiando con il gruppo il bel risultato raggiunto.

A decidere la sfida è stato Stefano Di Pietro, a segno al 18' del primo tempo. Poco prima Giampiero Di Pietro aveva calciato sul palo un rigore.

Nel primo turno play off il San Salvo giocherà contro l'Ortona, formazione seconda classificata alle spalle dell'Union Fossacesia già promossa in Eccellenza. Sarà sfida secca, sul campo di Ortona.