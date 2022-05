Campionati Nazionali a Napoli, Giulia Campajola sfiora la finalissima

Si sono tenuti questo weekend a Napoli i Campionati Nazionali Gold A1-A2.

Giulia Campajola è scesa in pedana come unica ginnasta abruzzese in questa categoria A1 della società Accademia Dinamika di San Salvo, accompagnata dall'allenatrice Claudia Murgioni.

Indescrivibile l’emozione nel vederla in un contesto così importante al suo esordio in una finale nazionale: 95 le partecipanti da tutta Italia. Solo le prime 40 accedevano alla fase finale.

Giulia, emozionatissima, cade dalla trave e si posiziona in 41^ posizione mancando per un soffio la finalissima!