'Sport nei Parchi', sabato il primo appuntamento a San Salvo

Il Comune di San Salvo protagonista nello sport facendosi promotore dell’iniziativa Sport nei Parchi “Urban sport activity e weekend” aperta alla partecipazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali.

L’assessore allo Sport Elisa Marinelli annuncia i primi due eventi in calendario che si terranno presso il campo di atletica leggera “Pietro Mennea” in via Montenero: sabato 14 e 21 maggio dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

“Il Comune di San Salvo ha colto al volo la collaborazione tra Sport e Salute e Anci con la firma del Protocollo d’intesa che permetterà di predisporre un Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani” spiega il sindaco Tiziana Magnacca. Piano che ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e sportiva nei parchi urbani e di diffondere fra tutti i comuni italiani il “Progetto Sport nei Parchi”. Il Progetto ha inoltre l’obiettivo di dotare le

aree verdi cittadine che ne sono sprovviste, di strutture fisse, per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero, di riqualificare le strutture già presenti e di promuoverne l’utilizzo offrendo attività sportiva alla comunità per fascia di età.

“Abbiamo partecipato al bando, che ci siamo aggiudicati, diventando ente locale promotore per il territorio – spiega l’assessore Marinelli – per un’iniziativa che offre una valida opportunità per praticare lo sport in maniera sana e salutare facendo ripartire le attività sportive a livello dilettantistico”.

Tutti possono iscriversi alle attività sportive proposte dalle associazioni già aderenti previa compilazione della modulistica da richiedere ai seguenti contatti:

ASD BODY MIND ASD E SOCIALE – San Salvo

yogabodymindasd@gmail.com

Yoga per bambini e ragazzi, Yoga per adulti e Yoga per over 65

ASD GYMNICA LE FENICI - Vasto

ginnasticaritmica.lefenici@gmail.com

Ginnastica base per bambini, Ginnastica Ritmica e Pilates per ragazzi e adulti

ASD POLISPORTIVA ACCADEMIA DELLO SPORT - Chieti

accademia_sport@libero.it

Bambini e ragazzi: Alfabetizzazione motoria, ginnastica propedeutica gli sport da combattimento; Donne: Ginnastica propedeutica sport da combattimento, difesa personale; Over 65: Ginnastica propedeutica adattata; Lightweight self-defense course per agenti di Polizia.

Per informazioni contattare Lorella Gattone tel. 347.9034980.