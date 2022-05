Play off di Promozione, sfida Ortona-San Salvo

Un solo risultato a disposizione, la vittoria, entro i 90 o, al massimo, 120 minuti: è la missione che attende il San Salvo che domenica pomeriggio affronta ad Ortona la compagine di casa nella sfida secca valevole per i play off del girone C del campionato di Promozione abruzzese.

La squadra di mister Ilyas Zeytulaev, quinta classificata al termine della stagione regolare, affronta l’Ortona che ha chiuso alle spalle dell’Union Fossacesia già promossa in Eccellenza. Il miglior posizionamento dei gialloverdi consente loro di poter beneficiare anche del pari, ma solo dopo i supplementari, per staccare il pass per la fase successiva degli spareggi. Ad Izzi e compagni, insomma, serve soltanto vincere.

Sfida certamente impegnativa, ma non impossibile per un gruppo che ha fatto registrare importanti ed evidenti segnali di crescita e che vuole giocarsi fino all’ultimo le proprie possibilità.

Capitolo formazione: Zeytulaev, inizialmente, dovrebbe affidarsi a Cattafesta tra i pali, a Pollutri, Triglione, Luongo e capitan Izzi in difesa, a Dzierwa e Giampiero Di Pietro a centrocampo ed a D’Alessandro, Stefano Di Pietro e Battista a sostegno del centravanti Verderosa.

La gara Ortona-San Salvo avrà inizio alle ore 16,30.