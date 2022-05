Play off, San Salvo fuori a testa alta. Vince l'Ortona

San Salvo fuori dai play off di Promozione contro l''Ortona.

La squadra di mister Ilyas Zeytulaev gioca una partita gagliarda e di sostanza, ma alla fine a far festa sono i gialloverdi di casa che s'impongono con il punteggio di 2-.1 vincendo ai supplementari.

I gol: Ortona in vantaggio nel primo tempo, al 12', con la rete di Ligocki, pari biancazzurro al 28' del secondo tempo con D'Alessandro. Nel finale del secondo tempo extratime, infine, la realizzazione dei locali, con gli ospiti tutti spinti in avanti alla ricerca del gol che sarebbe valso per la qualificazione, gol che chiude la sfida sul 2-1 a favore della compagine di casa.

Splendida la cornice di pubblico sugli spalti del Comunale di Ortona, con una folta e calorosa rappresentanza di supporters sansalvesi.