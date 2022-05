Soddisfazioni per mister Nicola Di Santo alla guida della Rappresentativa femminile abruzzese

Grande soddisfazione per la Rappresentativa abruzzese di calcio femminile guidata dal tecnico sansalvese mister Nicola Di Santo, impegnata al torneo internazionale “Il Calcio è Rosa”.

Bella la gara disputata sul terreno di gioco di Carpineto Romano, in provincia di Roma: nei tempi regolamentari, chiusi sul punteggio di 1-1, a segno prima le laziali, raggiunte in extremis da Lazzari (atleta della Tollese Calcio). Alla lotteria dei rigori, poi, vanno a segno per l’Abruzzo ancora Lazzari, Maceroni, Forcella, Fiore e Cannone e l’ottima prestazione di Giorgia Antonelli tra i pali consente all‘Abruzzo di vincere con il finale di 6-5.

Oggi pomeriggio seconda gara del girone di qualificazione contro l’Italia LND, in programma alle ore 14.30 sul campo di Lariano (Roma).

“La prima è andata, bravissime tutte le ragazze“, commenta, soddisfatto, mister Di Santo.