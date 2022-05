Si è svolta all'Aquila sabato 28 e domenica 29 maggio la finale del campionato italiano di Pole e Aereal.

Le atlete in gara sono state 647, provenienti da tutta Italia. Greta Rapposelli, sansalvese di Accademia Dinamika, ha conseguito il titolo di campionessa italiana di Amaca per la categoria Under 15 e Azzurra Cerroni, pure sansalvese di Accademia DinamiKa ha invece conseguito il titolo di campionessa italiana di Cerchio per la categoria Under 9.

Continua su iltrigno.netn (clicca qui)