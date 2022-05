Ottimo piazzamento per Luca Manzone nella seconda gara Karting di Campionato ACI Club Interregionale

Domenica 29-05-22, si e' svolta la seconda gara Karting di Campionato ACI Club Interregionale (Umbria-Marche-Molise-Abruzzo) presso il Kartodromo CogisKart di Corridonia (MC).

Il nostro pilota Luca Manzone ha ottenuto un bel primo posto nelle qualifiche e un primo posto in prefinale su una pista allagata dall'abbondante pioggia caduta incessantemente per tutta la mattinata.

Le condizioni meteo nel pomeriggio sono migliorate rimescolando le carte in tavola e nel frattempo il Team si e' dovuto adeguare a risistemare il Kart trovando l'assetto migliore per procedere alla gara finale che si e' conclusa con un secondo posto. Dalla sua intervista: “ Sono abbastanza soddisfatto per i risultati ottenuti, in quanto su una pista allagata e' molto piu' difficile fare dei buoni risultati, un po' per la tenuta di strada, un po' per la visibilita' che sono critiche. Ringrazio tutto il Team per il lavoro svolto, ringrazio lo sponsor ECOTERM S.r.l. e ricordo che si cercano eventuali sponsor per poter continuare questo Campionato con risultati soddisfacenti.” La prossima gara si svolgera' sul Kartodromo Val Vibrata di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 26 giugno (salvo spostamenti di data).

Tanti auguri per il nostro Luca e che il Campionato possa proseguire con questi buoni risultati.