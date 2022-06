Pioggia di medaglie per gli atleti dello Sport Village San Salvo

Ancora importanti risultati quelli conseguiti dalla squadra agonistica dello Sport Village San Salvo. L’appuntamento che ha visto nuovamente protagonisti gli atleti sansalvesi è stato quello del Trofeo FIN Abruzzo 2022 – Memorial Matteo Santucci.

Ottimi i risultati ottenuti da tutti i partecipanti, sia in termini di posizione che di miglioramento dei propri tempi personali.

Ma vediamo i risultati più interessanti:

Finali Trofeo Chieti

Manuel Laudato 50 stile in finale: 25.33 (medaglia di bronzo), 50 farfalla in finale: 26.9 (medaglia d’oro), staffetta 4×50 mista stile prima frazione: 24.9 (medaglia d’oro).

Christian Laudato 100 dorso in finale: 60.6 (medaglia d’argento), 50 farfalla in finale: 26.4 (medaglia d’argento), 100 stile in finale: 57.1 (quarto posto).

Simone D’Adamo 50 dorso in finale: 29.2 (medaglia d’argento), 100 rana in finale: 1.14.41.

Gabriele Farina 50 stile in finale: 24.8 (medaglia d’argento), 100 stile in finale: 55.2 (medaglia d’argento), 50 dorso in finale: 30.4 (medaglia d’argento).

Francesco Pennetta 50 stile in finale: 24.58 (medaglia d’oro), 200 misti: 2.25.30 (medaglia di bronzo), 100 stile in finale: 55.44 (medaglia d’oro).

Alessandro D’Adamo 50 farfalla in finale: 27.4 (medaglia d’argento), 100 farfalla in finale: 1.02.4, 100 dorso in finale: 1.06.8

Matteo Laudadio 50 rana in finale: 31.15 (medaglia d’oro), 200 misti: 2.19.39 (medaglia d’argento), 100 stile in finale: 57.06 (medaglia di bronzo), 50 farfalla in finale: 26.75 (medaglia di bronzo).

Erica Sambrotta 50 stile in finale: 28.81, 200 rana: 2.53.38 (medaglia d’oro), 100 rana in finale: 1.21.81 (medaglia d’oro).

Alice Tironi 100 farfalla in finale: 1.07.9 (medaglia d’argento), 50 farfalla in finale: 30.36 (medaglia d’argento).

Michela Farina 200 dorso 2.36.30 (medaglia di bronzo).

Davide Marra Finale 50 Rana ragazzi 1.35.80 (medaglia d’oro).

Una vera e propria valanga di medaglie, che hanno entusiasmato tutto il team dello Sport Village San Salvo, che vede confermare il grande lavoro svolto da tutti!

“I nostri sono ragazzi eccezionali, che amano appassionatamente questo sport, che ripaga loro di tutti gli sforzi fatti in questi anni”, ha dichiarato l’allenatore Gianluca Cerri, che con Roberto Flamia segue la preparazione atletica degli atleti dello Sport Village San Salvo.

Grande la soddisfazione del presidente Gianmichele Fidelibus: “Nonostante gli anni di grande difficoltà che ha attraversato e sta attraversando il settore a causa della pandemia, questi ragazzi hanno proseguito gli allenamenti, hanno voluto continuare a crederci e con loro, le loro famiglie sempre presenti. Sono felice che questi sacrifici siano ripagati anche in termini di medaglie, ma per me loro hanno già vinto!”