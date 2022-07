L'allenatore Ilyas Zeytulayev e il suo secondo Michele Iammarino presentano lo staff tecnico della stagione 2022/2023 per il campionato di Promozione e Juniores regionale.

Preparatore dei portieri Patrizio Manes; Collaboratori Angelo Suero e Danilo Farina.

Ricordano, inoltre, l'appuntamento di mercoledì 27 Luglio alle ore 17:30, presso il campo di Via Stingi, in cui si terrà lo stage per i ragazzi dall'anno 2003 al 2006.