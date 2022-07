Campionati italiani a Roma, di scena cinque atleti dello Sport Village San Salvo

Dal 28 luglio al 4 agosto si svolgeranno i Campionati italiani di nuoto a Roma nel Centro federale Pietralata: vi parteciperanno 5 atleti dello Sport Village San Salvo.

Christian Laudato sarà impegnato nei 50-100-200 metri dorso; Francesco Pennetta nei 50-100 metri rana e nei 50 metri stile; Alessandro D’Adamo nei 100 metri farfalla; Manuel Laudato nei 50 metri stile; Simone D’Adamo nei 100 metri dorso e nei 200 metri misti.

“I Campionati italiani di nuoto – si legge in una nota dello Sport Village – sono la più importante manifestazione in Italia per quanto riguarda il settore nuoto giovanile, per i nostri atleti l’obiettivo oltre alla vittoria è migliorarsi!”