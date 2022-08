Vuoi giocare con il San Salvo Calcio? Mister Zetu ti aspetta al Tomeo per visionarti

Domani, giovedì 4 agosto, il San Salvo Calcio propone una iniziativa rivolta a tutti i giovani calciatori del comprensorio che pensano di poter giocare nella juniores o di meritare un posto in prima squadra nel campionato di Promozione Abruzzo. Credi nelle possibilità dello staff bianco azzurro e nelle tue potenzialità?

Mister Zeytulaev e tutto lo staff San Salvo Calcio ti aspettano, alle ore 17.30 allo Stadio Tomeo, in via Stingi, per iniziare una nuova stagione nel segno della continuità di un gruppo che vuole crescere e fare bene!

Vieni a provare, il San Salvo Calcio ha bisogno anche di Te!