Ãˆ iniziata la nuova stagione calcistica, il Presidente Torzi analizza il campionato e fissa gli obbiettivi

Angelo Torzi, Presidente del San Salvo Calcio , vuole fare il punto della situazione attuale e un analisi sul campionato che sta per iniziare mettendo in luce gli obbiettivi della società biancazzurra

Ci apprestiamo ad iniziare la nuova stagione, dopo il soddisfacente risultato dello scorso campionato. Ieri 8 Agosto alle ore 18:00 presso il campo "Vito Tomeo" zona Stingi è iniziata la stagione calcistica del San Salvo Calcio. Vi invitiamo al "Vito Tomeo" tutti i giorni fino a venerdì a partire dalle ore 18:00 per seguire gli allenamenti. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la conferma di quello che poteva essere il nostro girone ed infatti sarà molto competitivo. A detta di tutti, come favorita, ai nastri di partenza troviamo il Casalbordino. Le altre blasonate Virtus Cupello, Bacigalupo Vasto Marina, Villa 2015 saranno le outsider senza sottovalutare Atessa e Francavilla. Le neo promosse San Vito e Sporting Altino potrebbero rivelarsi delle belle realtà. Si conferma un girone molto forte ed equilibrato perché troviamo importanti e consolidate realtà come la Casolana, Val Di Sangro, Miglianico, San Giovanni Teatino e Bucchianico. Sarà un campionato stimolante ed avvincente e con tanti derby dalle ricche emozioni. Obiettivo della società è raggiungere il prima possibile la salvezza in modo da alzare subito l'asticella e continuare a "lottare e soffrire con umiltà" ogni domenica per tentare di arrivare tra le prime 5 posizioni.