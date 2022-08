'Memorial Nicola Galante, San Salvo in campo con Casalbordino e Vastese

Appuntamento domenica 21 agosto, dalle ore 18, per la prima edizione del ‘Memorial Nikola Tarallo‘, triangolare di calcio a Casalbordino dedicato all’indimenticabile Nicola Galante, collaboratore e grande tifoso giallorosso spentosi prematuramente, nel gennaio scorso, all’età di 41 anni.

Dalle ore 18 si ritroveranno sul manto in sintetico dello Stadio di Casalbordino la locale compagine del Nicola Galante Casalbordino, la Vastese ed il San Salvo. Due formazioni del campionato di Promozione, il Casalbordino di mister Gianni Borrelli ed il San Salvo guidato da Ilyas Zeytulaev s’incroceranno con la Vastese di Serie D allenata da Giuseppe Ferazzoli, di ritorno dal ritiro di Agnone.

Una bella occasione, al tempo stesso per meglio conoscere le squadre locali a poco dall’inizio delle rispettive stagioni sportive e per onorare e ricordare al meglio una persona che ha dato tanto allo sport locale ed in particolare alla Casalbordino calcistica.