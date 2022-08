Juniores di scena a San Salvo, buoni riscontri per la Gara nazionale di bocce

Numerosi gli atleti che hanno partecipato domenica 21 agosto alla Gara nazionale individuale Juniores organizzata dal Circolo bocciofilo "Il Comunale" San Salvo, presieduto da Libero Ninni e coadiuvato da un attivo direttivo.

La seconda tappa del circuito Prestige atleti Fib 2022 Under 12, 15 e 18 è stata ospitata presso il Bocciodromo di via Bachelet. E' stata una bellissima giornata di sport, per una disciplina davvero spettacolare.

Terzo posto nella categoria Under 12 per la sansalvese Valentina Bacis.

«Complimenti ai giovanissimi atleti - ha dichiarato il sindaco Emanuela De Nicolis che, accompagnata dall'assessore al Turismo Elisa Marinelli, ha partecipato alla cerimonia di premiazione - che si sono avvicinati a uno sport dove occorre molta strategia. E' un buon esercizio di concentrazione che servirà anche nel loro percorso di studi».