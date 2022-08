Confermata la sedicesima edizione del Memorial “Dino Potalivo”

Sabato 3 Settembre, dopo due anni di fermo forzato a causa del Covid, si terrà la sedicesima edizione del Memorial “Dino Potalivo”.

La partenza avverrà in via Istonia, di fronte alla villa comunale, con la possibilità di parcheggiare in piazza Aldo Moro.

La gara partirà alle ore 18:30 in un circuito cittadino da percorrere per tre volte per complessivi 10 kilometri e 200 metri.

Sarà una giornata interamente dedicata allo sport, all’inclusione sociale e della memoria. A ció si aggiunge la cerimonia per la consegna della Bandiera Azzurra promossa della Fidal e dall’Anci per una “Città della corsa e del cammino”.