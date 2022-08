Fedeltà a tinte biancazzurre e arriva una conferma importante in casa San Salvo.

Il club annuncia che il centrocampista Giampiero Di Pietro, classe 1998, resterà nel gruppo a disposizione di mister Ilyas Zeytulaev che disputerà il prossimo campionato di Promozione abruzzese.

“Giampiero per l’ennesimo anno sceglie noi, ormai lui, sansalvese d’adozione, ha scelto la nostra maglia come seconda pelle dando tutto in campo”, si legge in un post pubblicato sui canali social del San Salvo Calcio.