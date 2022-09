Europei Under 20 di pallavolo maschile, si alza il sipario

Si è tenuta presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei Under 20 maschili di pallavolo, in programma dal 17 al 25 settembre. Le dodici squadre finaliste saranno protagoniste sui campi di Vasto (PalaBCC) e Montesilvano (PalaRoma). Le semifinali e finali per le medaglie si terranno a Montesilvano nelle giornate del 24 e 25 settembre.

La partenza della competizione continentale è fissata al 17 settembre con le sfide dei due gironi in contemporanea a Montesilvano (dove di scena Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia) e Vasto (Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia).

Nel corso dell’incontro di presentazione, ai saluti dei consiglieri federali Letizia Genovese e Chiara Di Iulio, che hanno rappresentato la Federazione Italiana Pallavolo, si sono uniti quelli del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e dell’assessore Alessandro Pompei, dell’assessore allo sport del Comune di Vasto Carlo Della Penna, del consigliere regionale Emiliano Di Matteo e del presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro.

Dopo la breve presentazione del presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per il movimento abruzzese e ha ringraziato tutte le autorità coinvolte, hanno preso la parola diversi rappresentanti, del mondo sportivo ed istituzionale.

Julio Velasco (direttore tecnico settore giovanile maschile): “Sono contento di essere in Abruzzo e devo sottolineare che la Regione, le città interessate e la federazione hanno fatto un grande sforzo organizzativo ed economico. Ora tocca al movimento pallavolistico abruzzese approfittare di questa grande opportunità. Questa manifestazione deve essere vista dal vivo da giocatori e allenatori perché altrimenti non ha il valore che merita. C’è bisogno della presenza di tutti e mi auguro che i miei colleghi portino i ragazzi a vedere le partite per imparare e crescere. Saranno gare di alto livello quindi non perdetevi questo spettacolo”.

Matteo Battocchio (tecnico della Nazionale Italiana U20): “Abbiamo un gruppo molto bello ed è stato altrettanto bello lavorare con loro. Hanno dato molto in allenamento e sicuramente daranno il massimo anche nelle gare. Noi siamo parte di un movimento che è spettacolare, di una federazione che ha lavorato benissimo. Chiaro che abbiamo delle pretese, siamo esigenti e vogliamo migliorare. Scendiamo in campo dando tutto e provando a vincere più possibile”.

Marco Marsilio (presidente Regione Abruzzo): “Sono certo che Vasto e Montesilvano sapranno rappresentare al meglio la nostra bellissima regione a livello di accoglienza e organizzazione. Il nostro impegno è esserci sempre, abbiamo fatto un grande investimento ma sono certo che questo venga ripagato per la portata della manifestazione. Onorato di poter aver al mio fianco Velasco e accolgo l’invito del coach a richiamare più pubblico possibile perché questa è una grande opportunità. Sarà una competizione di grandissimo livello e dobbiamo approfittarne. Stiamo lavorando in favore dello sport e ne andiamo fieri. Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo che ha raccolto il nostro appello a considerare l’Abruzzo per i grandi eventi, la Cev e tutta l’organizzazione coinvolta”.

Tutte le gare della fase a pool e le semfinali e finali 5°-8 posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI). Le semifinali e finali 1°-4 posto saranno trasmesse sulla piattaforma CEV EuroVolleyTV.

BIGLIETTI – Gli ingressi alle gare di qualificazione sono gratuiti. Tutti gli interessati ad assistere alle semifinali e finali in programma a Montesilvano sabato 24 e domenica 25 settembre potranno acquistare i tagliandi al seguente link: https://fipav.mybookingplatform.it/prenotazione. Sono previste tariffe speciali per i tesserati FIPAV, che potranno acquistare i biglietti a un prezzo ridotto. Nelle altre giornate di gare, invece, l’accesso agli impianti è gratuito.

INGRESSO DISABILI: Per l’ingresso alle due giornate di semifinali e finali sia il disabile che accompagnatore avranno diritto all’ingresso gratuito. Tali posti, per ragioni di sicurezza e accessibilità, sono idonei alle particolari esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con difficoltà motorie. Per ricevere accredito (ingresso gratuito) sarà necessario inviare una mail entro e non oltre le ore 16 del 20/09/2022 all’indirizzo abruzzo@federvolley.it dove dovrà essere indicato il nome della persona disabile e dell’accompagnatore. Il 24/25 settembre i biglietti omaggio potranno essere ritirati all’ingresso del PalaSport Corrado Roma, via Settimo Torinese, Montesilvano (Pescara).

Semifinali (24 settembre)

Intero 10 € /Tesserati FIPAV 5 €

Finali (25 settembre)

Intero 20 € /Tesserati FIPAV 10 €

