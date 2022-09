Cinque località della provincia di Chieti ospiteranno il Campionato del Mondo di Surfcusting Master 2022

Cinque città della provincia di Chieti ospiteranno, per la prima volta in Abruzzo, il 5° Campionato del Mondo di Surfcusting Master 2022.

“Una notizia che accolgo con grande gioia e soddisfazione - sottolinea il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna - per l'importanza della manifestazione sportiva e per l'alto valore promozionale a livello non solo locale e regionale, ma anche nazionale ed internazionale”.

Il campionato - evidenzia Menna - si svolgerà dall’1 all’8 ottobre a Ortona, Francavilla al Mare, Fossacesia, Casalbordino e Vasto e vedrà la presenza di 14 squadre provenienti da tutto il mondo con circa 100 persone tra atleti, capitani e delegazioni nazionali che giungeranno sul territorio.

“Ringrazio il Comitato organizzatore del Mondiale formato dalla sezione provinciale Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) di Chieti, dall'Asd Muttley Team e dall'Asd Beachman Adriatico, per aver scelto l'Abruzzo ed in particolare il litorale della nostra nostra meravigliosa Costa dei Trabocchi, per questo evento”.