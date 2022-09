Campionato al via: il San Salvo di scena a San Giovanni Teatino

Ricomincia il campionato: nella prima giornata della Promozione girone C 2022/2023 sfida in esterna per il San Salvo.

I biancazzurri di mister Ilyas Zeytulaev saranno di scena a San Giovanni Teatino (fischio d'inizio alle 15,30 di domenica 18 settembre) per affrontare la locale compagine allenata dall'ex Casalbordino Marco Appignani.

Le prime gare ufficiali della stagione non hanno prodotto soddisfazioni per il gruppo: sono arrivate due sconfitte di misura, 3-2 all'andata e 2-1 al ritorno, nel test di Coppa Italia con la Bacigalupo Vasto Marina e vogliono pertanto invertire la rotta Izzi e compagni.

Zeytulaev, costretto a fare a meno ancora di importanti elementi della sua rosa (su tutti il portiere Cattafesta ed il centravanti Molino), dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Vasiu tra i pali, terzetto difensivo con Luongo (nella foto), Triglione e Ruotolo, De Lucia e Izzi sulle fasce, Battista o Pollutri, Di Pietro e Galiè a centrocampo e Skubin e D'Alessandro in avanti.