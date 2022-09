Tre punti preziosi: il San Salvo batte la Val di Sangro

Vittoria con il punteggio di 3-2, gara che sembrava in archivio dopo il 3-0 timbrato dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa, ma sfida tornata in bilico grazie ad una Val di Sangro combattiva e mai arrendevole: il San Salvo incamera il primo successo stagionale, al termine di una partita intensa fino all’ultimo.

Si era incanalata subito sui binari giusti la gara per la squadra di casa di mister Ilyas Zeytulaev, al Vito Tomeo di via Stingi, grazie ai due gol realizzati a breve distanza l’uno dall’altro da Molino e Galiè, al 18′ ed al 20′ del primo tempo. Poi, nella ripresa, anche il conforto del triplo vantaggio con la realizzazione di Skubn (un assist ed una marcatura per il giovane attaccante ex Vastese Juniores), al 10′. Ma la Val di Sangro di Stefano Bellè non si è data per vinta, tutt’altro. Realizzata fortuitamente al minuto numero 17 la rete del 3-1, con Mastronardi su rimpallo dopo una mischia in area, la squadra ospite ha costantemente tenuto il piede pigiato sull’acceleratore, costringendo i biancazzurri ad una gara di sacrificio e sofferenza. E il gol del 3-2, siglato da Diompy al 39′, ha riaperto i giochi.

Bravi, comunque, i padroni di casa a non disunirsi e a reggere gli ultimi tentativi sangrini, riuscendo a condurre in porto tre punti preziosi, festeggiati con il solito calore dei tifosi sansalvesi.

San Salvo-Val di Sangro 3-1

Reti: 18′ Molino, 20′ Galiè, 10′ st Skubin, 17′ st Mastronardi, 39′ st Dimpy

San Salvo: Aquilano, Pollutri, Izzi, Di Pietro, Triglione, Luongo, Skubin, Galiè, Molino, Colitto, Ruzzi. A disp. Vasiu, Cacchiani, Farina, Persoglio, Ruotolo, Nucci, Bisceglie, D’Alessandro, Torres. All. Zeytulaev

Val di Sangro: Serrapica, Mastronardi, Ranieri, Valerio, Carpineta, Rossetti, Lafsahi, Tucci, D’Orazio P., Malvone, Trisi. A disp. Iachini, Pizi, Pizzi, Pileggi, Scutti, Lusi, De Julis, Diompy, D’Orazio A. All. Bellè

Arbitro: Colanzi di Lanciano (Verardi e Luciani di Vasto)