Il San Salvo si dissocia da atti violenti che nulla hanno a che fare con il calcio e lo sport

In merito alle notizie uscite sui diversi organi d'informazione riguardanti gli atti a sfondo violento, presso la stazione ferroviaria (nei confronti dei tifosi del Francavilla Calcio, squadra impegnata nell’incontro con il Vasto Marina) che vedrebbero coinvolti presumibilmente e/o direttamente i tifosi Sansalvesi, in relazione a quanto avvenuto: “l'ASD San Salvo Calcio prende le distanze e si dissocia da tali comportamenti, ancorché non avvenuti all'interno dello Stadio "Vito Tomeo" di San Salvo;

questi tipi di violenze non rappresentano in alcun modo la Città di San Salvo ed in particolare modo quella sportiva che ci sostiene e segue ogni partita in quanto, consapevoli, che i veri valori di questo sport sono ben altri!”