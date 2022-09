Festival dello Sport on the beach on the road, avanti con soddisfazioni

La pioggia dello scorso fine settimana non ha fermato il Festival dello Sport on the beach on the road con il secondo beach camp (Hotel Holiday Vasto, Happy day’s e Le Marinelle San Salvo) e il torneo di padel organizzato presso il centro GG Padel di San Salvo.

“La cultura dello sport turistico in primo piano – sottolinea Nicola Borrelli, promotore della kermesse sportiva itinerante -, un progetto sposato dal Comune di San Salvo in collaborazione con la Regione Abruzzo. Ringraziamo il Comune di San Salvo nelle persone del sindaco e assessore allo Sport Emanuela De Nicolis, dell’assessore al Turismo Elisa Marinelli e le strutture turistiche già citate.

Prossimi eventi ancora padel (secondo appuntamento), Txx Ping pong e a breve comunicheremo il gran finale. Lo Studio Masa e l’Agenzia Tam ringraziano gli sponsor che hanno sposato il progetto”, conclude Borrelli.