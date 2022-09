San Salvo riabbraccia il Giro d'Italia

Edizione 2023 del Giro d'Italia: San Salvo c'è.

Questa mattina a L'Aquila la presentazione nell'auditorium Renzo Piano del Giro d'Italia che partirà dall'Abruzzo che si colloca al centro dello sport nazionale, con uno degli eventi sportivi più amati e seguiti non solo da chi segue il ciclismo.

Dopo due partenze del Giro d'Italia nel 2013 e nel 2020 l'edizione 2023 vedrà a San Salvo l'arrivo della seconda tappa il 7 maggio in partenza da Teramo per un circuito tutto abruzzese dopo la prima tappa con la frazione a cronometro Fossacesia-Ortona.

Siamo felici, anzi di più. Un'ottima occasione per promuovere l'immagine migliore del nostro turismo. La gara più dura, nel paese più bello del mondo. Già da oggi inizia il nostro lavoro per farci trovare pronti. Ora tutti si devono mettere in gioco perché San Salvo faccia la sua parte per presentarsi al meglio al cospetto di un pubblico mondiale grazie alle riprese televisive. Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, gli assessori regionali Liris e D'Amario, il direttore del Giro Mauro Vegni e il referente abruzzese di Rcs Maurizio Forrmichetti. San Salvo si inserisce a pieno titolo tra le località abruzzesi che ospitano i grandi eventi" ha dichiarato il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis presente oggi a L'Aquila con il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca.

L'evento sarà trasmesso in 200 paesi nel mondo con un pubblico stimato di 800 milioni di persone.