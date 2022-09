Il Sindaco della città di San Salvo, Emanuela De Nicolis, in relazione al patrocinio concesso al Festival dello Sport “on the beach on the road” ha sottolineato l’importanza di tutti gli sport con l’augurio che quest’ultimo possa favorire un’ottima promozione turistica.

Unitamente al Festival, i sansalvesi, sono in attesa di un altro importante evento sportivo: l’arrivo del Giro d’Italia nella cittadina, nel nuovo anno.