Una doppietta di Alessandro Molino regala 3 punti d'oro al San Salvo che vince 2-0 a Francavilla e aggancia il primo posto in classifica nel girone C di Promozione, in coabitazione con Casalbordino e Virtus Cupello.

Gol siglati nel primo tempo dal bomber biancazzurro per un successo legittimo e di notevole valore per tutto il gruppo.