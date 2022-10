Festival dello Sport on the beach on the road, appuntamento con il Ttx Ping Pong

Nuovo appuntamento per il Festival dello Sport on the beach on the road promosso nel territorio dallo Studio Masa e dall’agenzia Tam Comunicazione, contenitore di eventi sportivi al quale hanno aderito, tra gli altri, Regione Abruzzo e Comune di San Salvo.

Di scena il tennistavolo, nelle sue opportunità offerte in modo particolare dal Ttx Ping Pong, con la preziosa collaborazione della Fitet Abruzzo (Federazione Italiana Tennistavolo) presieduta dal vastese Stefano Comparelli. Appuntamento con i grandi campioni della disciplina, in zona l’allenatore-giocatore Massimiliano Mondello, da questa stagione in forza al Tennistavolo Vasto, e la giovane e talentuosa atleta Flavia Molino.

A breve Studio Masa e Agenzia Tam comunicheranno anche i risultati definitivi per il padel e le premiazioni, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che hanno sposato e dato un importante e significativo sostegno al progetto 2022.