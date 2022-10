Festival dello Sport on the beach on the road, chiusura in bello stile

Chiusura in bello stile per il Festival dello Sport on the beach on the road, proposto nel territorio all’insegna della cultura dello sport turistico.

Ultimo torneo organizzato quello di padel, presso l’Arena GG Padel a San Salvo, con la vittoria della coppia Primiano-Daniele nel misto.

Studio Masa, promotore dell’evento assieme ad altri partner istituzionali e commerciali, festeggia i 30 anni di competizioni e appuntamenti proposti e a breve presenterà un libro ed un docufilm a tema.

L’occasione è stata anche utile a premiare ed omaggiare coloro che, nell’arco di questo trentennio, hanno contribuito al successo di questa formula, sottolineando l’importanza dei tre aspetti nei quali fondata, ovvero sport, turismo e cultura.

Riconoscimenti per lo sport a Caterina De Marinis, Ettore Marcovecchio, Simone Di Tommaso e Cilene Nascimento per il beach volley e ad altri che a breve saranno comunicati; per il turismo ad Antonio Di Petta, Gianfranco Granata e Donato Di Campli, per la cultura a Maria Chiara Centorami. Ed ai presidenti Michele Colamarino (Podistica San Salvo) e Stefano Comparelli (Tennistavolo Vasto e Fitet – Federazione Italiana Tennistavolo – Abruzzo).

“Ringraziamo il Comune di San Salvo nelle persone del sindaco Emanuela De Nicolis e l’assessore allo Sport Elisa Marinelli – conclude Nicola Borrelli (Studio Masa) che hanno sposato il progetto insieme alla Regione Abruzzo e tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano. Già pronti per gli eventi da proporre nel 2023!“