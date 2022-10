Sabato trasferta ad Altino per il San Salvo

Biancoazzurri di mister Zeytulaev, attualmente primi in classifica, sabato 15 ottobre alle 15:30 proveranno a riportare a casa il quarto risultato utile consecutivo nella tana dello Sporting Altino (ora al decimo posto in classifica, con una vittoria e un pareggio).

I tre punti saranno fondamentali per confermare il primato in classifica.

Il San Salvo sarà ancora orfano di Vasiu e Pollutri per infortuni; sarà probabilmente riproposta la formazione vista in campo domenica con: Cattafesta in porta, capitan Izzi insieme a Luongo, Triglione e Ruotolo per comandare la difesa, nel cuore del gioco ci sarà il solito Giampiero insieme a Ruzzi e Galiè, in attacco il bomber Molino( attualmente primo nella classifica marcatori con 5 reti realizzate in 4 gare) insieme a Colitto e Skubin.

Il San Salvo cercherà di centrare il colpo e fare un weekend tranquillo e in solitaria nella prima classe della classifica.