Pari ad Altino per il San Salvo ora agganciato in vetta dalla Virtus Cupello

Pareggio con il punteggio di 1-1 per il San Salvo nella sfida disputata in esterna contro lo Sporting Altino: non è stata sufficiente, ai biancazzurri di mister Ilyas Zeytulaev la nuova realizzazione del bomber Alessandro Molino (sesta rete per lui), a segno al 26′ della prima frazione di gara su calcio di rigore. I padroni di casa, proprio allo scadere dell’iniziale tempo, sono riusciti ad ottenere il pari con il gol di Di Falco, al 45′.

Nella ripresa, poi, ci hanno provato Izzi e compagni a trovare di nuovo la via della rete, ma senza concretezza.

Il punto conquistato ad Altino lascia il San Salvo in testa alla classifica, a quota 11 punti, ma non più solitario: c’è la Virtus Cupello di Giuseppe Soria a far compagnia ai ragazzi del presidente Torzi.

Sporting Altino-San Salvo 1-1

Reti: 26′ (rigore) Molino, 45′ Di Falco