Il Giro d'Italia a San Salvo, sede di arrivo della seconda tappa in partenza da Teramo

"Da oggi scatta il conto alla rovescia per accogliere il 7 maggio l’arrivo della seconda tappa dell’edizione numero 106 del Giro d’Italia. Ci faremo trovare preparati colorando di rosa tutta la città, per ospitare un evento che sarà seguito in duecento paesi in tutto il mondo, con un pubblico stimato in oltre seicento milioni di persone. Per San Salvo e per tutto il territorio sarà una gioiosa e grande festa dello sport. Una grande opportunità per promuovere turisticamente la nostra laboriosa e ospitale città”.

Lo ha detto il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, partecipando questo pomeriggio a Milano alla cerimonia di presentazione del Giro d’Italia 2023 che si è svolta nel Teatro Gaber.

Giro d’Italia con la grande partenza dall’Abruzzo per un’edizione da non perdere. Prenderà il via il prossimo 6 maggio con la cronometro individuale di 18.4 km sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina (interamente sulla pista ciclabile) ad Ortona. La seconda frazione sarà adatta ai velocisti e porterà il gruppo da Teramo a San Salvo. Il giorno successivo la carovana saluterà l’Abruzzo con una tappa che partirà da Vasto con direzione Melfi prima di rientrare sul territorio venerdì 12 maggio con la settima frazione che si concluderà sul Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). Per il quarto anno di fila l’Abruzzo ospiterà un arrivo in salita.

"Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio per questa grande opportunità che ha dato all'Abruzzo, alla costa dei trabocchi e in particolare a San Salvo per un evento sportivo che resterà indelebile nella memoria di quanti amano il ciclismo" ha concluso il sindaco De Nicolis.

Alla presentazione ufficiale a Milano ad accompagnare il sindaco De Nicolis c’erano gli assessori Carla Esposito (Commercio) ed Elisa Marinelli (Turismo).