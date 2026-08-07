Beach volley giovanile protagonista a Vasto Marina

Venerdì 7 agosto il Lido Acapulco di Vasto Marina ospita il Torneo Giovanile FIPAV di Beach Volley categorie Under 14, Under 16 e Under 18 maschile e femminile.

Grande partecipazione: sono 55 le coppie iscritte, provenienti da tutta la regione e anche da fuori regione, a conferma dell’attrattività dell’evento e della crescita del movimento giovanile.

L’iniziativa è organizzata da Beach On di Massimo Di Risio in collaborazione con Tenaglia Altino-Avastese Volley, società che milita nel Campionato di Serie A2 femminile.

Il programma

Dalle prime ore del mattino le migliori coppie giovanili si contenderanno il titolo sulle sabbie del Lido Acapulco. L’obiettivo è valorizzare il settore giovanile e promuovere il beach volley come disciplina di aggregazione, crescita e spettacolo.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di ospitare 55 coppie e di avere squadre anche da fuori regione – dichiara Massimo Di Risio, titolare di Beach On – Vasto Marina diventa per un giorno capitale del beach volley giovanile. Ringrazio la Tenaglia Altino-Avastese per la collaborazione e tutti gli atleti che hanno scelto il nostro torneo”.

“Investire sui giovani è la nostra missione – aggiungono dalla Tenaglia Altino-Avastese Volley – Questo torneo rappresenta un momento importante per far crescere il movimento e far vivere ai ragazzi un’esperienza di alto livello”.

Foto Fipav Abruzzo



