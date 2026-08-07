Miglianico Tour numero 55: il ritorno della regina delle corse podistiche abruzzesi

Dal 1971 ad oggi, la Miglianico Tour ha saputo imporsi brillantemente agli onori delle cronache grazie a una costanza organizzativa e ad un livello agonistico straordinario per iniziativa del Gruppo Ades Miglianico (Amici dello Sport).

Forse nemmeno gli stessi infaticabili pionieri che diedero vita alla prima edizione, avrebbero potuto immaginare che la corsa avrebbe fatto così tanta strada, riscuotendo un consenso sempre più ampio.

L’edizione numero 55 è spalmata su due giorni nelle date di sabato 8 e domenica 9 agosto.

Il percorso, rimasto invariato nel tempo, vanta una segnaletica chilometrica fissa che consente al singolo partecipante di monitorare costantemente le proprie prestazioni a livello di tempo. I record della gara competitiva di 18 chilometri appartengono al keniano Philip Sanga tra gli uomini (51’11” nel 2006) e all’algerina Souad Ait Salim tra le donne (58’26” nel 2008), mentre la testimonianza più bella della passione e dell’attaccamento per questa corsa è quella di Giacomo Ferraioli che sarà presente anche quest’anno ed ha fatto altrettanto in tutte le edizioni passate a cominciare da quel lontano 8 settembre 1971, giorno in cui iniziò la parabola ascendente della Miglianico Tour.

Dal 1971 ad oggi, la Miglianico Tour ha saputo imporsi brillantemente agli onori delle cronache grazie a una costanza organizzativa e ad un livello agonistico straordinario per iniziativa del Gruppo Ades Miglianico (Amici dello Sport). Forse nemmeno gli stessi infaticabili pionieri che diedero vita alla prima edizione, avrebbero potuto immaginare che la corsa avrebbe fatto così tanta strada, riscuotendo un consenso sempre più ampio. L’edizione numero 55 è spalmata su due giorni nelle date di sabato 8 e domenica 9 agosto. Il percorso, rimasto invariato nel tempo, vanta una segnaletica chilometrica fissa che consente al singolo partecipante di monitorare costantemente le proprie prestazioni a livello di tempo. I record della gara competitiva di 18 chilometri appartengono al keniano Philip Sanga tra gli uomini (51’11” nel 2006) e all’algerina Souad Ait Salim tra le donne (58’26” nel 2008), mentre la testimonianza più bella della passione e dell’attaccamento per questa corsa è quella di Giacomo Ferraioli che sarà presente anche quest’anno ed ha fatto altrettanto in tutte le edizioni passate a cominciare da quel lontano 8 settembre 1971, giorno in cui iniziò la parabola ascendente della Miglianico Tour.

Il programma prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato in piazza Umberto I con la “Piccola Olimpiade della Corsa”, kermesse dedicata ai giovani under 16 che si aprirà alle 17:00 con la sfilata delle società e l’accensione del braciere, per poi proseguire con le gare sulle varie distanze (in base all’età del singolo partecipante) e le premiazioni delle 20:00. Torna dopo diversi anni di stop la kermesse notturna della vigilia (start alle 21:30) con il Trofeo La Molisana, spettacolare sfida a circuito ad invito sulla distanza di 10 chilometri (11 giri di circa 900 metri) riservata agli atleti abruzzesi e a quelli da fuori regione ma tesserati con società abruzzesi. Negli anni passati la kermesse notturna ha ospitato grandi nomi dell’atletica, dal campione olimpico di maratona (Atene 2004) Stefano Baldini a diversi atleti stranieri. Sempre in piazza Umberto I, la domenica si aprirà invece alle 17:00 con il Mini e Mini-Mini Tour per i bambini da 0 a 7 anni su distanze tra i 200 e i 700 metri, anticipando il momento clou delle 18:30 con la partenza simultanea della gara competitiva di 18 chilometri e della non competitiva di 9 chilometri. Per partecipare, è fondamentale iscriversi entro la scadenza fissata per giovedì 6 agosto sulla piattaforma Timing Run, mentre i pettorali potranno essere ritirati sul posto a partire dalle 18:00 di sabato 8 agosto.



