Compost di qualità 'Terra di Valle Cena' al Civeta, attiva la distribuzione gratuita

All’impianto di compostaggio del Civeta a Cupello, in contrada Valle Cena, è attiva la distribuzione del compost di qualità.

La possibilità di ritirare l’ammendante coincide con l’inizio della stagione agricola, momento adatto alla concimazione dei campi. La distribuzione avverrà gratuitamente quale contributo alla filiera agroalimentare in un periodo difficile per tutti i comparti produttivi. Il provvedimento è rivolto, in particolare, agli associati delle organizzazioni agricole, ma l’offerta è valida per tutti coloro che intendano utilizzarlo.

Le indicazioni di utilizzo sono disponibili sul sito internet www.civeta.it nella sezione http://www.civeta.it/impianti_di_compostaggio/utilizzo_del_compost

Il compost prodotto dal Civeta è certificato con Marchio CIC dal Consorzio Italiano Compostatori, mediante verifiche periodiche da parte di quest’ultimo, a garanzia della qualità dell’intera filiera di produzione dell’ammendante. Per il ritiro occorre attrezzarsi di appositi mezzi di trasporto in quanto il compost “Terra di Valle Cena” viene consegnato sfuso, caricato sui rimorchi direttamente dagli operatori in impianto ma non è insacchettato.

A richiesta è disponibile anche un rimorchio spandicompost. La produzione di compost, attualmente, consente di recuperare il materiale organico tramite il processo di biodegradazione aerobico (in presenza di ossigeno). Come previsto dal piano industriale, sono in corso di svolgimento i lavori per la realizzazione della fase di processo anaerobico tramite biodigestori, che consentirà all’impianto di arrivare a produrre fino a 8.000 tonnellate all’anno di compost di qualità per l’agricoltura oltre che biometano per l’immissione in rete.

LUOGO E REGOLE PER IL RITIRO DI COMPOST

Orario di ritiro: da lunedì a venerdì dalle 06:00 alle 17:00, sabato dalle 06:00 alle 12.00.

Si devono portare i propri riferimenti o quelli dell’azienda agricola.

Il carico prima di uscire dall’impianto deve essere coperto per non disperdere il materiale durante il viaggio.

Prima di andare all’impianto telefonare allo 0873.317770 per assicurarsi della disponibilità del compost che si vuole ritirare.