Nel week end tornano le 'Cantine Aperte' in Abruzzo

Sabato 29 e domenica 30 maggio tornano finalmente le Cantine Aperte in Abruzzo e in tutta Italia, grazie al Movimento Turismo del Vino, la storica associazione di cantine italiane che da oltre trent’anni è protagonista nella promozione enoturistica dei territori e della crescita della cultura dell’accoglienza in cantina.

Un weekend all’insegna della tranquillità e della spensieratezza, nel godere degli spazi all’aperto delle migliori cantine abruzzesi pronte ad accogliervi oltre che con i loro migliori vini e con il sorriso, anche con la massima professionalità e responsabilità rispetto al delicato momento storico - dicono gli organizzatori.

La parola d’ordine è sicurezza, con la prenotazione obbligatoria per le visite e le degustazioni nelle cantine aderenti.

Inoltre, sempre per il nuovo regolamento della manifestazione, in ogni cantina sarà necessario acquistare il kit della manifestazione che darà diritto a calice, sacchetta (se necessaria) e almeno 3 degustazioni dei vini aziendali con un contributo di 5 €.

Qui (clicca) l'elenco delle cantine partecipanti in Abruzzo, alcune delle quali già sold out