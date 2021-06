Discarica a Furci e decisione del Tar, la posizione della società Vallecena

In merito alla decisione del Tar relativa all'annullamento dell'autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in territorio di Furci, la società Vallecena, promotrice del progetto, sottolinea quanto segue.

"La società Vallecena s.r.l. prende atto degli esiti della sentenza emessa dal Tar Abruzzo sede di L’Aquila e, come accade in ogni dinamica processuale, provvederà a fare le proprie valutazioni in merito alla sua impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

La società è comunque soddisfatta della circostanza che la sentenza non abbia in alcun modo censurato la legittimità dell’iniziativa progettuale e imprenditoriale che, come tale, rimane fattibile. In tal senso, quindi, la società seguirà ogni opportuna iniziativa utile, processuale e amministrativa, che permetta la realizzazione del progetto".