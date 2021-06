Madonna dei Miracoli di Casalbordino, ricorrenza nel segno della spiritualità

L'11 giugno ricorre il giorno dell’Apparizione del Vergine Santissima Madonna dei Miracoli a Casalbordino.

"Per il secondo anno consecutivo - sottolinea il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci - non avremo il contorno dei numerosi pellegrini che venivamo a rendere omaggio alla Vergine Santissima. Non ci sarà neanche la processione sempre per le restrizioni imposte dalla pandemia.

Viviamo questa giornata nella spiritualità e nell’amore che ogni cittadino della nostra Casalbordino ha verso la nostra Madonna dei Miracoli".