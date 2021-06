Costa dei Trabocchi: "Destinazione in crescita”

«La Costa dei Trabocchi si candida a diventare uno dei luoghi di punta di una stagione che promette numeri importanti. E in questo scenario, cresce l’interesse dei turisti nello scoprire luoghi nei quali è possibile spostarsi senza l’auto privata: con questo spirito abbiamo chiesto ai gestori del servizio di trasporto dei turisti “Costa dei Trabocchi Mob” di confrontarci su una rivisitazione di alcuni aspetti logistici e organizzativi».

E' quanto si legge in una nota di FederPATE-Confesercenti Abruzzo, l’Associazione che rappresenta le guide, gli accompagnatori e le altre figure specializzate nel turismo attivo ed esperienziale.

«La raggiungibilità di un luogo è fondamentale nella possibilità di promuoverlo e potenziarne la fruizione – spiegano Paolo Setta, presidente regionale di Federpate-Confesercenti, e la referente territoriale Tiziana Dicembre – e sta crescendo anche il numero di persone interessate a utilizzare sempre meno l’automobile privata negli spostamenti in vacanza. La nostra richiesta di incontro parte dalla considerazione che un luogo come l’Abbazia di San Giovanni in Venere, meta suggestiva sempre più richiesta, sia servito con una fermata dedicata e non da una che dista circa 1200 metri. La nostra sarà una proposta costruttiva e leale, perché restiamo convinti che più punti di vista, come quello dei professionisti del turismo esperienziale, possano contribuire alla definizione di un servizio utile ed attivo da poco, che può diventare una buona prassi».

La condivisione di riflessioni, di idee e di buone pratiche, il confronto costruttivo sarà la nostra filosofia, la strada maestra e la volontà, rispetto al futuro turistico della regione Abruzzo.

Come feder.P.A.T.E. ci proponiamo di analizzare criticità, punti di forza, minacce e potenzialità del sistema turistico abruzzese e con la massima disponibilità e cordialità, dialogare con tutti i portatori di interesse, con tutti i protagonisti presenti sul territorio, che possono e vogliono migliorare l'Offerta Turistica Abruzzese.

Grazie a tutti i colleghi di federP.A.T.E. Confesercenti Abruzzo che hanno scelto di condividere volontariamente, una parte significativa del loro tempo, per migliorare le condizioni generali delle Figure Professionali del Turismo Attivo ed Esperienziale d'Abruzzo.

Invitiamo i tanti professionisti attivi sul campo e presenti nelle diverse località abruzzesi ad unirsi al nostro gruppo di lavoro».