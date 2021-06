La 'Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia', tappa in Abruzzo e Molise

Questa mattina, giovedì 24 giugno 2021, a Pescara si è tenuta una conferenza stampa indetta da Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” per presentare le iniziative promosse dai borghi abruzzesi e molisani aderenti a La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, evento nazionale giunto quest’anno alla sua 6^ edizione, che si svolgerà il 26 giugno 2021.

Presenti amministratori dei Comuni aderenti al Club de “I Borghi più belli d’Italia”.

Voglia di ripartenza, di Bellezza, di riscoperta del nostro Paese e delle sue meraviglie. Ripartenza dai piccoli borghi: la crisi innescata dalla pandemia ha di certo contribuito a mettere ancora più in luce le infinite possibilità di turismo sostenibile, esperienziale e sicuro che questi “gioielli” dell’Italia Nascosta offrono. Un’edizione più raccolta quella che si avvicina con questi presupposti: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia , evento nazionale giunto quest’anno alla sua 6^ edizione, si svolgerà il 26 giugno - il sabato successivo al solstizio d’estate - nei Borghi della rete aderenti all’iniziativa.

Già dal primo anno La Notte Romantica si è rivelata come uno degli eventi più interessanti del panorama di manifestazioni turistico - culturali e di intrattenimento del nostro Paese, registrando grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, con ogni anno una media di 1 milione di visitatori su tutta la rete.

Un evento di rinascita per i piccoli comuni, molto sentito dagli amministratori, proloco e associazioni locali: dopo mesi di lockdown e con una pandemia che ancora ci obbliga alla massima attenzione nel vivere la nostra socialità, organizzare un evento dedicato all’amore e la romanticismo è una sfida importante ma necessaria, poiché il rilancio turistico-culturale del nostro Paese e dei nostri borghi è strettamente legato anche agli eventi, elemento imprescindibile della strategia di attrazione di flussi turistici dei territori.

Ogni borgo è al lavoro per predisporre il proprio programma della Notte Romantica, nel rispetto del format base indicato dall’Associazione: via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare amore e romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi. Quest’anno abbiamo pensato di inserire una novità , rappresentata dal Focus “Amore per l’Arte”, un invito a scegliere un’arte fra musica, teatro, poesia, danza , pittura, ecc. e su di essa far ruotare tutti gli eventi della serata.

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi che proporranno l’evento saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricco programma di manifestazioni, iniziative ed eventi, tutti rigorosamente nel rispetto delle norme vigenti di distanziamento sociale e con la massima attenzione ad evitare assembramenti: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, concorsi vari e tanto altro, l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti:

- il dessert “ Pensiero d’amore ”: viene servito in tutti i ristoranti dei borghi che organizzano la Notte Romantica e come ogni anno è stato appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso. A ideare il dessert “Black Passion: fondant e peperoncino, fragole e chantilly” quest’anno è stato il famoso chef-influencer Simone Rugiati , personaggio televisivo e brand ambassador di Coltivatori di Emozioni, la piattaforma di social farming che è partner dei Borghi più belli d’Italia in varie iniziative di promozione e sviluppo delle tipicità dei territori.

-il consueto bacio di mezzanotte (rigorosamente fra congiunti!), coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini - brandizzati Notte romantica e totalmente biodegradabili - a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative.

Anche nel 2021 le Associazioni analoghe alla nostra di Spagna, Francia Vallonia (Belgio) e Giappone organizzeranno l’evento: Los Pueblos Mas Bonitos de España, Les Plus Beaux Villages de France, Les Plus Beaux Villages de Wallonie et The Most Beautiful Viallegs of Japan, che insieme ai Borghi più belli d’Italia aderiscono alla Federazione Mondiale Les Plus Beaux Villages de la Terre , hanno accolto anche quest’anno con entusiasmo l’invito del Presidente Primi a celebrare la Notte Romantica nei loro Paesi, con l’auspicio che l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i borghi europei.

Borghi più belli d’Italia – dichiara il Presidente dell’Associazione Fiorello Primi – hanno voluto coniugare l’amore tra le persone con l’amore per l’arte e per gli artisti, che sono tra coloro che più hanno sofferto della crisi innescata dalla pandemia, mettendoli al centro di questa iniziativa di carattere nazionale e internazionale, riconoscendone il valore sia dal punto di vista culturale che umano”.

“ Girare l'Italia per me è come fare una grande caccia al tesoro – dichiara Simone Rugiati: i preziosi sono le artigianalità enogastronomiche, i custodi i piccoli produttori e la cassaforte è il borgo. Un fondant leggermente piccante con frutti rossi di stagione per rimarcare "LA PASSIONE", sia quella sentimentale che quella per il territorio”.

L’ elenco dei Borghi partecipanti alla Notte Romantica è disponibile sul sito www.borghipiubelliditalia.it

Sono 15 i Borghi aderenti in ABRUZZO E MOLISE

Abbateggio (PE)

Anversa degli Abruzzi (AQ)

Bugnara (AQ)

Campli (TE)

Castel del Monte (AQ)

Castelli (TE)

Città Sant’Angelo (PE) - si svolge domenica 27/06/2021

Fornelli (IS)

Guardiagrele (CH)

Navelli (AQ)

Oratino (CB)

Penne (PE) - si svolge domenica 27/06/2021

Pretoro (CH)

Rocca San Giovanni (CH)