| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel 2007 è stata indetta la giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi in memoria dell'incendio di Curraggia.

Il 28 luglio 1983 in Sardegna divampò un incendio doloso che provocò la morte di 9 persone e 15 feriti oltre a bruciare 18mila ettari di terreni. Il ricordo di ciò che avvenuto in quell'occasione non poteva rimanere solo un ricordo, difatti 14 anni fa l'UE ha istituito una giornata dedicata a tutte le vittime cadute nella lotta agli incendi.

In questi giorni, proprio a ridosso di questa giornata, la storia si ripete. Sempre in Sardegna, precisamente nella provincia di Oristano, da venerdì 23 luglio un incendio doloso sta causando la distruzione di oltre 20mila ettari di terreno e lo sfollamento di più di 1500 persone tra abitanti e turisti.

Ogni estate in Italia i danni provocati da incendi dolosi sono sempre più frequenti, mettendo a rischio ettari di vegetazione e di specie animali anche protette. Tutto ciò è dovuto oltre ai piromani, gente ossessionata dal fuoco o da tutto ciò che può provocare incendi o esplosioni, anche dalle alte temperature registrate nei periodi estivi e dai venti che alimentano le fiamme.