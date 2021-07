Per rilanciare l’Abruzzo un sostegno concreto al "turismo attivo ed esperienziale"

Un sostegno concreto al turismo attivo ed al turismo esperienziale può contribuire a rilanciare il territorio abruzzese. Questo il senso dell’intervento del presidente regionale di Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio, al confronto tenuto l'altra mattina a San Salvo con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

All’incontro, organizzato dalla sindaca della città, Tiziana Magnacca, erano presenti l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario, ed i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti.

“Gli operatori che lavorano nella vacanza attiva, nel turismo sostenibile che privilegia parchi, borghi, riserve, cammini, entroterra di media e alta montagna sanno che l’esperienza fa parte di un modo di vivere la propria vacanza. Noi in Abruzzo siamo favoriti da questa tendenza, ma per far sì che no rimanga solo un fenomeno passeggero dovuto all’emergenza, servono interventi mirati e urgenti, in particolare sulla digitalizzazione del territorio“, ha detto tra l’altro Di Dionisio.

“Va prefigurato un progetto nazionale per il turismo naturalistico e delle aree interne, che contempli l’intero Appennino (e la recente istituzione dell’Appennino bike tour (2600 km, 44 tappe, 300 comuni, 14 regioni, 26 parchi interessati) ne è un esempio virtuoso che parte dal basso e che le istituzioni hanno fatto proprio), un piano nazionale che potenzi il sistema delle ciclovie, dei cammini e della mobilità lenta in genere, tutelando chi desidera vivere di questo creando le opportunità per chi vuole sviluppare progetti integrati”, ha aggiunto.