"Perché il confine Abruzzo Molise è al Formale del Mulino e non al fiume Trigno?"

Riprende la trasmissione: “Chi c’è, c’è…”, ideata e condotta da Orazio Di Stefano.

L’appuntamento è per venerdì 20 agosto alle ore 19, in diretta streaming sul iltrigno.net per parlare delle motivazioni del confine tra Abruzzo e Molise. Il quesito che verrà approfondito è: “Perché il confine Abruzzo Molise da noi è al Formale del Mulino e non al fiume Trigno?“

Partecipa il prof. Luigi Murolo, che spiegherà perché il confine a sud dell’Abruzzo, tra San Salvo e Montenero, non è al fiume Trigno ma al Formale del Mulino. Il fiume Trigno divide le due regioni per tutto il tratto dalle sorgenti del Trigno, ma non nell’ultimo tratto San Salvo Montenero.