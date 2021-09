Dal 7 al 10 settembre inizierà alle Isole Tremiti la II Scuola estiva di Geomorfologia, Ecologia e Biologia in ambiente marino e insulare, finalizzata alla formazione di studenti, dottorandi, ricercatori, tecnici impegnati in campo ambientale sugli approcci multidisciplinari e delle nuove tecnologie utilizzabili nello studio degli ambienti marino-costieri che, in considerazione della loro posizione al confine tra il dominio marino e quello continentale, sono quelli che meglio registrano gli effetti dei cambiamenti climatici e per questo, anche maggiormente vulnerabili.

La scuola è organizzata dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara con la responsabilità scientifica della Dott.ssa Elena Romano (ISPRA) e del Prof. Enrico Miccadei (INGEO - UdA) e la Sezione di Geologia Marina della Società Geologica Italiana e del Parco Nazionale del Gargano con la collaborazione ed organizzazione del Laboratorio del Mare Marlin-Tremiti.

Previste giornate in aula ed esercitazioni in mare, sia di superficie che subacquee. Parteciperà alla giornata finale con la consegna dei diplomi l’On. Giovanni Vianello della Commissione Ambiente della Camera e Bicamerale Ecomafie.