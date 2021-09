'World Cleanup Day', promotori e volontari ripuliscono la spiaggia di San Salvo Marina

Buona partecipazione al primo Word Cleanup Day promosso dalla Decathlon Italia di San Salvo organizzato, con il patrocinio del Comune di San Salvo, nella mattinata di sabato 18 settembre.

Il ritrovo è avvenuto di fronte al Beat Cafè in viale Enrico Berlinguer, poi promotori e volontari si sono spostati sul lungomare ed in spiaggia per iniziare le attività di pulizia.

“Invito tutti i cittadini di San Salvo a partecipare a questo evento per essere protagonisti nella pulizia dei rifiuti restituiti dal mare sulla nostra spiaggia. Solo partecipando si può comprendere il valore dell’impegno per mantenere più pulito il nostro pianeta che può iniziare anche attraverso questi piccoli e concreto gesti”, aveva detto alla vigilia dell'appuntamento l’assessore all’Ambiente Tony Faga.

“Per San Salvo è l’ennesimo appuntamento con la pulizia della spiaggia – parole del sindaco Tiziana Magnacca – avendo aderito negli anni passati ad iniziative di altre associazioni che confermano il nostro impegno verso la sensibilizzazione sul tempo dell’inquinamento dei rifiuti”.

Tra i partecipanti all'iniziativa alcuni componenti della Podistica San Salvo, guidati dal presidente Michele Colamarino: "La Podistica San Salvo è anche questo, un sabato alternativo, un piccolo gesto per aiutare il nostro pianeta, e soprattutto la nostra bella spiaggia".

Foto dal gruppo Facebook Podistica San Salvo