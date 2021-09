'Cammina per il Parco' al via dal Biotopo Costiero di San Salvo Marina

Al via dal Biotopo Costiero di San Salvo Marina l'edizione 2021 di "Cammina per Il Parco", iniziativa a cura dell'Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus, dell'Arci Comitato Provinciale di Chieti e dell'Istituto Abruzzese per le Aree Protette.

Al centro dell'attenzione la fascia costiera teatina, i progetti attorno al suo sviluppo e, soprattutto, lo stato dell'arte dell'istituendo Parco Nazionale della Costa Teatina, ancora sulla carta.

Due le tappe di questa nona edizione, dedicata alla memoria di Fabrizia Arduini, indimenticata responsabile del WWF Zona Frentana e Costa Teatina, con pedalate nel territorio e sul tratto di pista ciclopedonale in fase di realizzazione sul percorso della cosiddetta 'Via Verde della Costa dei Trabocchi', la prima, nella giornata odierna, San Salvo Marina-Fossacesia, poi, domani domenica 26 settembre, Fossacesia-Francavilla con conclusione a Palazzo Sirena.

