'Giornata Nazionale dei Castelli' a Monteodorisio e Palmoli, oltre 500 visitatori

Sono stati circa 500 i visitatori che nella giornata di ieri hanno fatto tappa ai Castelli di Monteodorisio e Palmoli in occasione della Giornata Nazionale dei Castelli.

Una giornata intensa ed emozionante tra fortezze, borghi, storia e tradizioni per riscoprire una parte integrante del paesaggio e della cultura del nostro paese.

"Grazie ai soci della delegazione Abruzzo Citeriore dell’Istituto Italiano dei Castelli, in particolare al prof. Lucio Giorgione, al gruppo Giovani Castellani d'Abruzzo, al presidente Parsifal Katia Di Penta e alla dott.ssa Grazia La Verghetta, al sindaco di Cupello Graziana Di Florio e all’assessore Giuliana Chioli, al sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli e al consigliere Massimiliano Barattucci, alla Pro Loco, alle Protezioni civili Valtrigno e Il Castello, alle forze dell’ordine, al presidente dell'associazione Veicoli Storici Antonio Palombo e alla sua squadra, a Gianni Timpone per la collaborazione e ai numerosi volontari per tutto l’impegno durante l’evento", si legge in una nota del Comune di Monteodorisio e del sindaco Catia Di Fabio.