"Eravamo contadine" di Francesco Galiffa, la presentazione a San Salvo

Chi ha vissuto nella società contadina e volesse ricordarsi di come funzionava o chi non ci ha vissuto ma volesse comprenderla deve leggere "Eravamo contadine", bellissimo volume scritto da Francesco Galiffa, antropologo di Nereto (in provincia di Teramo), che ha intervistato 25 donne nate tra il 1919 ed il 1932.

Dalle interviste in profondità emerge come vivevano la stragrande maggioranza delle famiglie contadine, coi pregi ed i difetti di quella società, solidale e rigorosa con chi "sgarrava".

A presentare il liro due docenti in pensione, ma anch'essi vissuti nelle famiglie della società preindustriale: Gilberto Onofrillo e Angelo Pagano.

Nell'occasione, l'Associazione nazionale Sociologi d' Abruzzo presenterà le 22 settimane in preparazione della Giornatà mondiale della Biodiversità.

L'incontro con Galiffa, che sarà moderato da Orazio Di Stefano, è in programma lunedì 4 ottobre, alle ore 16, presso l'aula magna della Scuola di formazione PMI Services a San Salvo