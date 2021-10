Expo Dubai, occasione di sviluppo per il 'brand Abruzzo'

Si è tenuta presso la Sala Corradino D’Ascanio a Pescara la conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa per Expo Dubai e la ricostituzione del tavolo regionale per l’internazionalizzazione.

Presenti, oltre all’assessore regionale all’Attività Produttive Daniele D’Amario e il consigliere Mauro Febbo, già assessore al ramo, Giuseppe Savini, presidente Arap, Antonio Morgante, direttore generale Arap, Stefano Cianciotta, presidente Abruzzo Sviluppo, Antonella Ballone, presidente Camera di Commercio Gran Sasso; Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Ch-Pe, e Letizia Scastigia, presidente Azienda Speciale Camera di Commercio Chieti-Pescara.

Questo accordo sancisce un cambio di passo ed un diverso paradigma di approccio alla tematica “internazionalizzazione e competitività delle imprese abruzzesi nel mondo”.

Nel merito, soggetti istituzionali regionali e rappresentanti delle imprese si uniscono focalizzando un approccio sistemico e unitario allo sviluppo delle strategie di export e di sviluppo di nuovi mercati per le filiere produttive della Regione, mettendo al centro strumenti d’innovazione digitale ritenuti indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo di profilare le aziende, rendendole consapevoli delle potenzialità di sviluppo.

"Siamo convinti - dicono i promotori - che questa tipologia di azione, a breve-medio termine, rappresenterà un volano per l’accrescimento dell’export abruzzese ed in definitiva un veicolo fondamentale di diffusione del brand Abruzzo nel mondo".